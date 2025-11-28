Россия
В российском городе рабочий провалился в школьный холл вместе с потолком

В Петербурге рабочий провалился в школьный холл вместе с потолком
Майя Назарова

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге рабочий провалился в школьный холл вместе с потолком на Средней Подьяческой улице. Об этом стало известно телеканалу 78.ru.

По данным российского издания, никто из детей в частном учебном заведении города не пострадал. 50-летнего рабочего доставили в больницу.

Другие источники уверяют, что в школе также пострадала 70-летняя завуч.

До этого сообщалось, что на юге Москвы пять человек пострадали при обрушении строительных лесов.

Еще раньше в центре Москвы произошло обрушение строительных лесов на территории школы. Тогда пострадали три человека.

