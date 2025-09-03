При происшествии на территории школы в центре Москвы пострадали три человека

В Москве при обрушении строительных лесов в школе пострадали три человека

В центре Москвы произошло обрушение строительных лесов на территории школы. При происшествии пострадали три человека, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, двоих пострадавших рабочих доставили в больницу в тяжелом состоянии. Еще у одного мужчины выявили несколько ушибов, от госпитализации он отказался.

На месте происшествия работают экстренные службы. Детали произошедшего пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке двое рабочих пострадали в результате падения с высоты ТЭЦ, еще двоих спасти не удалось. Люди сорвались вниз из-за обрушения элементов дымовой трубы.

