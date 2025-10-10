Пять человек пострадали при обрушении строительных лесов в Москве

ТАСС: Строительные леса обрушились на юге Москвы, пять человек пострадали

На юге Москвы пять человек пострадали при обрушении строительных лесов. Об этом сообщил источник ТАСС.

«На улице Москворечье произошло обрушение строительных лесов. Пострадали пять человек», — сообщил собеседник агентства. По его данным, под завалами находятся рабочие. Другой информации о ситуации он не привел.

20 сентября в Москве на стройке в школе произошло обрушение. Оно случилось во время реконструкции здания. Двое рабочих не выжили.

3 сентября в центре Москвы произошло обрушение строительных лесов на территории школы. Пострадали три человека.