Пять человек пострадали при обрушении строительных лесов в Москве

На юге Москвы пять человек пострадали при обрушении строительных лесов. Об этом сообщил источник ТАСС.
«На улице Москворечье произошло обрушение строительных лесов. Пострадали пять человек», — сообщил собеседник агентства. По его данным, под завалами находятся рабочие. Другой информации о ситуации он не привел.
20 сентября в Москве на стройке в школе произошло обрушение. Оно случилось во время реконструкции здания. Двое рабочих не выжили.
3 сентября в центре Москвы произошло обрушение строительных лесов на территории школы. Пострадали три человека.