Спасательные работы на месте обрушения в школе Москвы завершили

Поисково-спасательные работы на месте обрушения в московской школе завершили

Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения в школе на востоке Москвы. Об этом в субботу, 20 сентября, сообщает ТАСС.

«Поисково-спасательные работы завершены, людей под завалами нет», — заявили агентству в оперативных службах.

Ранее стало известно, что Главное следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту смерти двух рабочих при обрушении во время ремонта конструкций школы на востоке Москвы. Уточняется, что дело возбуждено по части 3 статьи 143 Уголовного кодекса (УК) РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

20 сентября на стройке в школе №1080 произошло обрушение. Уточняется, что оно случилось во время реконструкции здания.