В российском регионе запретят продавать алкоголь в прикассовой зоне магазинов

В Вологодской области запретят продавать алкоголь в прикассовой зоне магазинов

В Вологодской области введут запрет на продажу алкоголя в прикассовой зоне магазинов. Об этом сообщается на сайте заксобрания российского региона.

«Одно из важных нововведений — запрет на выкладку алкоголя в трех метрах от касс в магазинах. Данная мера призвана исключить практику импульсивных покупок алкоголя, когда товар размещается в зоне обязательного посещения покупателем», — говорится в сообщении.

Помимо того, запретят розничную продажу алкоголя в магазинах, расположенных в помещениях многоквартирных домов, при условии что вход в магазин находится со стороны подъездов. В торговых точках, находящихся в цокольных, подвальных и подземных этажах, также ограничат реализацию спиртного.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал о ходе борьбы за трезвость в возглавляемом им регионе. Он анонсировал скорое переименование работающих в регионе алкомаркетов в сети продуктовых магазинов в рамках борьбы с пьянством. Первый из таких магазинов откроется уже в конце октября.