Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:35, 28 ноября 2025Россия

В российском регионе запретят продавать алкоголь в прикассовой зоне магазинов

В Вологодской области запретят продавать алкоголь в прикассовой зоне магазинов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Вологодской области введут запрет на продажу алкоголя в прикассовой зоне магазинов. Об этом сообщается на сайте заксобрания российского региона.

«Одно из важных нововведений — запрет на выкладку алкоголя в трех метрах от касс в магазинах. Данная мера призвана исключить практику импульсивных покупок алкоголя, когда товар размещается в зоне обязательного посещения покупателем», — говорится в сообщении.

Помимо того, запретят розничную продажу алкоголя в магазинах, расположенных в помещениях многоквартирных домов, при условии что вход в магазин находится со стороны подъездов. В торговых точках, находящихся в цокольных, подвальных и подземных этажах, также ограничат реализацию спиртного.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал о ходе борьбы за трезвость в возглавляемом им регионе. Он анонсировал скорое переименование работающих в регионе алкомаркетов в сети продуктовых магазинов в рамках борьбы с пьянством. Первый из таких магазинов откроется уже в конце октября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский уволил главу Офиса президента Украины Ермака

    Россиянин на Бали попытался спасти жабу, был атакован змеей и попал на видео

    Решетова ответила хейтерам на критику ее фигуры фразой «красиво набираю вес»

    Дочь Робби Уильямса дебютировала в кино

    В России отреагировали на увольнение Ермака

    В России начали ограничивать работу WhatsApp. Мессенджеру грозит полная блокировка

    Россиянам назвали лучшие месяцы для путешествия в Японию

    В российском регионе запретят продавать алкоголь в прикассовой зоне магазинов

    Умер первый исполнитель роли Человека-паука

    В Киеве анонсировали еще одну отставку в офисе президента после увольнения Ермака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости