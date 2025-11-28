Желание Евросоюза ужесточить санкции объяснили

Аналитик Сергеев: Санкции ЕС отражают подходы к конкуренции с Россией

Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Егор Сергеев заявил, что Евросоюз (ЕС) стремится к дальнейшему усилению санкций против России, поскольку видит в ней не только политического, но и экономического соперника. Об этом он заявил «Известиям».

«Санкции сегодня — это не только политический инструмент, но также новая практика конкурентной борьбы», — заявил Сергеев.

Аналитик уверен, что даже после окончания конфликта глубокие разногласия между Россией и ЕС никуда не исчезнут.

Брюссель считает санкции фактически единственным прямым средством борьбы с РФ, поскольку ЕС не в состоянии соперничать с Москвой в военной силе.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что в ЕС сейчас не считают работу над 20-м пакетом санкций против России приоритетной, его начнут обдумывать после новогодних праздников. «Сейчас это не приоритет», — заявил изданию европейский чиновник.