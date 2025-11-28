Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:12, 28 ноября 2025Мир

Желание Евросоюза ужесточить санкции объяснили

Аналитик Сергеев: Санкции ЕС отражают подходы к конкуренции с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПраздники в России

Фото: Pixabay

Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Егор Сергеев заявил, что Евросоюз (ЕС) стремится к дальнейшему усилению санкций против России, поскольку видит в ней не только политического, но и экономического соперника. Об этом он заявил «Известиям».

«Санкции сегодня — это не только политический инструмент, но также новая практика конкурентной борьбы», — заявил Сергеев.

Аналитик уверен, что даже после окончания конфликта глубокие разногласия между Россией и ЕС никуда не исчезнут.

Брюссель считает санкции фактически единственным прямым средством борьбы с РФ, поскольку ЕС не в состоянии соперничать с Москвой в военной силе.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что в ЕС сейчас не считают работу над 20-м пакетом санкций против России приоритетной, его начнут обдумывать после новогодних праздников. «Сейчас это не приоритет», — заявил изданию европейский чиновник.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европарламент принял резолюцию о новых регионах России. Она расходится с требованиями Москвы и Вашингтона

    Трамп подтвердил смерть раненной при стрельбе в Вашингтоне сотрудницы нацгвардии

    В армии США заявили о проблемах с командованием войсками

    Россиянам назвали способ обратиться за пенсией до пенсионного возраста

    Москва останется без снега как минимум до середины декабря

    Обманутая мужем женщина обрела неожиданную союзницу

    Желание Евросоюза ужесточить санкции объяснили

    Российский посол заявил об уходящей в прошлое эпохе доминирования Запада

    Два российских города оказались под ударами украинских беспилотников

    37-летняя учительница призналась в нескольких изнасилованиях 15-летнего подростка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости