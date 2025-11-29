Аэропорт Вильнюса вновь закрыли из-за «неопознанных объектов»

ТАСС: Аэропорт Вильнюса закрыли из-за появления в небе неопознанных объектов

Международный аэропорт Вильнюса временно прекратил работу из-за неопознанных воздушных шаров в небе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу воздушной гавани.

Отмечается, что аэропорт был закрыт в 23:15 по местному времени (00:15 по московскому).По словам собеседника агентства, причиной стало появление в небе объектов, похожих на воздушные шары или метеозонды.

Рейсы, направляющиеся в Вильнюс, временно перенаправляются на посадку в Каунас. Сроки возобновления работы аэропорта не уточняются.

До этого аэропорт Вильнюса закрывали 23 ноября. Тогда в небе были замечены загадочные воздушные шары, предварительно, принадлежавшие контрабандистам.