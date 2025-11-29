Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:27, 29 ноября 2025Бывший СССР

Аэропорт Вильнюса вновь закрыли из-за «неопознанных объектов»

ТАСС: Аэропорт Вильнюса закрыли из-за появления в небе неопознанных объектов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Международный аэропорт Вильнюса временно прекратил работу из-за неопознанных воздушных шаров в небе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу воздушной гавани.

Отмечается, что аэропорт был закрыт в 23:15 по местному времени (00:15 по московскому).По словам собеседника агентства, причиной стало появление в небе объектов, похожих на воздушные шары или метеозонды.

Рейсы, направляющиеся в Вильнюс, временно перенаправляются на посадку в Каунас. Сроки возобновления работы аэропорта не уточняются.

До этого аэропорт Вильнюса закрывали 23 ноября. Тогда в небе были замечены загадочные воздушные шары, предварительно, принадлежавшие контрабандистам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экипаж загоревшегося у берегов Турции танкера сообщил об атаке дронов

    В Киеве раздались взрывы

    В отставке Ермака увидели «руку Трампа»

    Сразу десять регионов Украины объявили воздушную тревогу

    Аэропорт Вильнюса вновь закрыли из-за «неопознанных объектов»

    Airbus решила массово отозвать самолеты A320

    Журналист заявил о страхе украинских чиновников высказываться о Ермаке

    В Европе заживо сожгли украинца в Mercedes

    Дмитриев назвал худшего западного лидера

    В США рассказали о судьбе планировавшихся переговоров с участием Ермака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости