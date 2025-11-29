Интернет и СМИ
Американская газета попыталась оправдать коррупцию на Украине

WSJ: У США не останется друзей, если стандартом станет нулевая коррупция
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Aleksandr Gusev / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) попыталась оправдать коррупцию на Украине наличием такой же проблемы в США. Об этом указано в соответствующем материале издания.

Утверждается, что многие «антиукраинские голоса» в высших эшелонах власти называют проблему коррупции на Украине «достойной особого осуждения». По мнению редакции газеты, Вашингтону следует закрыть глаза на этот вопрос, поскольку у Штатов есть много «более сомнительных» союзников, чем Украина.

«Если нулевая коррупция станет стандартом взаимодействия с миром, у США будет мало друзей, если они вообще будут. И кстати, извлечение выгоды из государственной власти — не редкость и в Вашингтоне в наши дни», — указано в статье.

Ранее американский журналист Такер Карлсон обвинил WSJ в преднамеренном сокрытии материала о коррупции главы офиса президента Украины Андрея Ермака. По его словам, на протяжении нескольких месяцев издание хранило статью, в которой были подробности о взяточничестве Ермака.

