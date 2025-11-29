Экс-депутат Рады пригласила Ермака в свой взвод

Офицер ВСУ Черновол пригласила Ермака в свой взвод оператором БПЛА

Экс-депутат Верховной Рады, офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Татьяна Черновол пригласила бывшего главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в свой взвод оператором беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости.

«Готова взять Ермака в свой взвод. Без иронии и сарказма», — цитирует российское информационное агентство пост Черновол в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Черновол добавила, что в ее подразделении не хватает людей и Ермака она готова принять как «человека без прошлого». При этом офицер ВСУ отметила, что работать ему придется в подвале.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Ермак со своей охраной выехал в расположение командующего силами беспилотных систем Украины Роберта Бровди, более известного под позывным Мадьяр. По словам парламентария, экс-глава офиса украинского президента хочет спрятаться на фронте от следственных действий Национального антикоррупционного бюро Украины.