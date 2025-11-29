Ермак заявил, что его критики и отвернувшиеся союзники получат по заслугам

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак обратился к своим критикам. Об этом сообщает журналист Financial Times Кристофер Миллер на странице в соцсети X.

Ермак заявил, что его критики, включая тех, кого он до недавнего времени считал своими союзниками, но которые отвернулись от него, получат по заслугам.

«Что касается тех, о ком я говорил по поводу отсутствия поддержки, они прекрасно знают, к кому я обращаюсь. Что ж, бог им судья», — добавил экс-руководитель офиса украинского лидера.

Ермак также впервые после отставки высказался о Зеленском. Он заявил, что политик был его другом до этой работы и останется им после.