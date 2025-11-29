Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:42, 29 ноября 2025Россия

Еще в одном российском городе прогремели взрывы

Shot: Над Таганрогом произошла серия взрывов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Над Таганрогом прогремели взрывы, по предварительным данным, в городе отражают атаку украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, прозвучало 5-8 взрывов, от которых «зазвенели окна и сработали сигнализации у машин». Помимо этого, в небе были видны яркие вспышки, также был слышен звук мотора.

Как утверждают местные жители, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку дронов, летящих со стороны Таганрогского залива. По данным канала, уже сбито несколько воздушных целей.

Также сообщается о взрывах в городе Каменск-Шахтинский.

Ранее стало известно о взрывах в пригороде Казани.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это Virat. Нужна помощь! Атака дронов!» У берегов Турции два танкера загорелись с интервалом в один час

    Перечислены признаки рассылки сообщений со взломанного аккаунта

    Хегсет прокомментировал сообщения о его приказе «убивать всех»

    Названа средняя пенсия по потере кормильца в России

    В Киеве начались экстренные отключения света

    В ВСУ появились целиком женские подразделения

    Еще в одном российском городе прогремели взрывы

    Орбан оценил переговоры с Путиным в Москве

    В США высказались о возможном поражении России

    Бывший советник Трампа призвал арестовать Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости