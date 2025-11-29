Еще в одном российском городе прогремели взрывы

Shot: Над Таганрогом произошла серия взрывов

Над Таганрогом прогремели взрывы, по предварительным данным, в городе отражают атаку украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, прозвучало 5-8 взрывов, от которых «зазвенели окна и сработали сигнализации у машин». Помимо этого, в небе были видны яркие вспышки, также был слышен звук мотора.

Как утверждают местные жители, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку дронов, летящих со стороны Таганрогского залива. По данным канала, уже сбито несколько воздушных целей.

Также сообщается о взрывах в городе Каменск-Шахтинский.

Ранее стало известно о взрывах в пригороде Казани.