16:55, 29 ноября 2025Экономика

Москвичам назвали срок наступления холодов

Синоптик Леус: Холода придут в Москву только в третьей декаде декабря
Виктория Клабукова

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

«Холодное вторжение» начнется в Москве только к концу года. Об этом в своем Telegram-канале предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозам синоптика, температура в столичном регионе понизится только к концу второй — началу третьей декады декабря. Тем не менее такое похолодание лишь вернет столбики термометров в пределы климатической нормы. Ноябрь 2025 года, как отмечает Леус, практически сравнялся с рекордно теплым ноябрем 2013-го — сейчас средний показатель держится на отметке в плюс 4 градуса. От нового рекорда текущий ноябрь отделяют лишь сотые доли градуса. Таким же теплым обещает быть и начало декабря.

Метеоролог напоминает, что теплым оказался декабрь прошлого года. Тогда средняя температура превышала норму на 2,3 градуса. В декабре 2025-го аномалия может составить около 2-3 градусов, добавил Леус.

Ранее Леус пообещал москвичам, что снежный покров в городе образуется не ранее середины декабря. При этом высоких сугробов столичным жителям, по словам синоптика, ждать не стоит.

