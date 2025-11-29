Экономист Ханке: Окружение Зеленского могло украсть $100 млрд иностранной помощи

Окружение президента Украины Владимира Зеленского могло украсть около сотни миллиардов долларов иностранной помощи. Такую сумму назвал американский экономист Стив Ханке в соцсети Х.

Он подчеркнул, что, согласно его оценкам, от 15 до 30 процентов от общего объема западной помощи Киеву были украдены окружением украинского лидера.

«Общая сумма денег, поступивших на Украину с 2022 года, составляет около 360 миллиардов долларов. Это означает, что от 54 до 108 миллиардов долларов наполняют карманы коррупционеров», — сказал эксперт.

Ранее американская конгрессвумен Анна Паулина Луна прокомментировала отставку главы офиса президента Украины Андрея Ермака. «Ну вот, теперь вы видите, почему мы должны были проверять деньги, отправляемые Украине? Коррупция», — констатировала она.