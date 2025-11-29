В Конгрессе США прокомментировали отставку Ермака

Конгрессвумен Луна заявила о необходимости проверять деньги, отправляемые Киеву

Конгрессвумен Анна Паулина Луна прокомментировала отставку главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Она высказалась об этом на своей странице в соцсети X.

«Ну вот, теперь вы видите, почему мы должны были проверять деньги, отправляемые Украине? Коррупция», — констатировала она.

Ранее на отставку Ермака отреагировал глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. «Али-Баба ушел в отставку. Осталось только 40 разбойников», — написал он.

28 ноября следователи Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели у Ермака обыски. Через несколько часов после этого он подал в отставку. Указ об увольнении подписал президент Украины Владимир Зеленский.