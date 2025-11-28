Дмитриев прокомментировал отставку Ермака

Дмитриев об увольнении Ермака: Али-Баба ушел в отставку

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев высказался об отставке руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Комментарий он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Али-Баба ушел в отставку. Осталось только 40 разбойников», — написал чиновник.

Об увольнении Ермака ранее сообщил Зеленский. Он поблагодарил экс-главу офиса за работу и отметил, что не хочет слухов и спекуляций. Также украинский лидер анонсировал полную перезагрузку офиса президента.

Перед объявлением об отставке к Ермаку с обысками пришли следователи Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.