Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:38, 28 ноября 2025Бывший СССР

Дмитриев прокомментировал отставку Ермака

Дмитриев об увольнении Ермака: Али-Баба ушел в отставку
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев высказался об отставке руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Комментарий он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Али-Баба ушел в отставку. Осталось только 40 разбойников», — написал чиновник.

Об увольнении Ермака ранее сообщил Зеленский. Он поблагодарил экс-главу офиса за работу и отметил, что не хочет слухов и спекуляций. Также украинский лидер анонсировал полную перезагрузку офиса президента.

Перед объявлением об отставке к Ермаку с обысками пришли следователи Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский уволил Ермака. Накануне он делал резкие заявления о мирном плане, но уже утром к нему пришли с обыском

    Во Франции прокомментировали отставку Ермака

    На Украине вынесли приговор Зеленскому после обысков у Ермака

    Медведев прокомментировал отставку Ермака

    Герой России оценил удар по аэродрому со специалистами НАТО под Одессой

    Организатора скандально известного рехаба для подростков в Подмосковье арестовали

    В США назвали возможную причину согласия Ермака на отставку

    Европу предупредили о трагических последствиях отставки Ермака

    Названы идеальные фразы для завершения секса

    Минтранс сообщил о грядущей отмене понижающего коэффициента в «Платоне»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости