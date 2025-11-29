Путешествия
23:06, 29 ноября 2025

Над Черным морем засекли самолет-разведчик

Flightradar24: Самолет Bombardier Artemis II патрулировал небо над Черным морем
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Над Черным морем засекли самолет-разведчик Bombardier Artemis II, он вылетел из Румынии для патрулирования неба, а затем совершил посадку в той же стране. Об этом свидетельствуют данные портала для отслеживания полетов в реальном времени Flightradar24.

Борт совершил вылет с румынской авиабазы Михаил Когэлничану в 09.44 по московскому времени и продолжительное время находился над Черным морем, уточняет портал profit.ro.

Отмечается, что этот самолет был построен американской компанией Leidos для осуществления разведывательной деятельности армией США. Его существенные модификации помогают ему совершать перехваты и расшифровывать сообщения потенциальных противников на больших расстояниях.

До этого этот же самолет заметили над Черным морем 7 сентября. По словам военного аналитика Игоря Коротченко, он вел радиоэлектронную разведку, чтобы определить возможности и назначения российских радиоэлектронных средств «с дальнейшей классификацией перехваченных данных и команд боевого управления группировок войск и объектов Вооруженных сил РФ».

