18:41, 7 сентября 2025Мир

Названа цель замеченного над Черным морем самолета-разведчика США

Коротченко назвал целью самолета США над Черным морем радиоэлектронную разведку
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Bryan Littel / Shutterstock / Fotodom

Самолет-разведчик Военно-воздушных сил (ВВС) США Bombardier ARTEMIS II, замеченный над Черным морем, вел радиоэлектронную разведку. Такую цель полета в беседе с РИА Новости назвал военный аналитик Игорь Коротченко.

По его словам, воздушное судно американских ВВС, взлетевшее с аэропорта вблизи румынского города Констанца, выполняло задание, целью которого было вскрытие возможностей и назначения российских радиоэлектронных средств «с дальнейшей классификацией перехваченных данных и команд боевого управления группировок войск и объектов Вооруженных сил РФ».

Коротченко отметил, что подобная разведка ведется на постоянной основе. Он добавил, что при обнаружении таких самолетов-разведчиков армия России реализует комплекс мер, которые максимально затрудняют противнику выполнение поставленных задач.

О появлении самолета-разведчика США над нейтральными водами Черного моря стало известно ранее в воскресенье, 7 сентября. Долетев до берегов Турции, борт направился в сторону Румынии.

