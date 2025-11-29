Забота о себе
17:34, 29 ноября 2025Забота о себеЭксклюзив

Нарколог раскрыл скрытую опасность ставшего популярным у россиян алкогольного напитка

Нарколог Тюрин: Водка соджу может вызвать сильную алкогольную интоксикацию
Наталья Обрядина1

Фото: SUNGMOON HAN / Shutterstock / Fotodom

Заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин предостерег от злоупотребления новомодной корейской водкой соджу. Скрытую опасность ставшего популярным у россиян алкогольного напитка он раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

«Коварство соджу — в обманчивой мягкости ее вкуса. Из-за этого человек теряет бдительность и выпивает гораздо больше обычного, особенно если этот напиток он употребляет в составе коктейля. В результате опьянение и интоксикация алкоголем могут быть даже сильнее, чем от традиционной водки», — предупредил нарколог.

Также, по его словам, хотя крепость соджу — 20, а не 40 процентов, этот напиток, как и обычная водка, содержит этиловый спирт. Это вещество разрушает нейроны мозга, печень, поджелудочную железу и оказывает негативное влияние на другие внутренние органы.

Кроме того, как отметил Тюрин, соджу — очень калорийный напиток, поскольку в его в составе присутствуют фруктовые добавки и большое количество сахара. При регулярном его употреблении риск появления лишнего веса существенно возрастает. «Выбирая между классической водкой и соджу, вы не выбираете меньшее зло. Не обманывайтесь упаковкой. Злоупотребление этим корейским напитком, как и любым другим алкоголем, приводит к зависимости», — подчеркнул он.

Ранее аналитик алкорынка Максим Черниговский назвал причины перехода россиян на экзотический алкоголь. Этот процесс он объяснил заметным сокращением поставок традиционных видов алкоголя из европейских стран.

