16:39, 19 ноября 2025Экономика

Переход россиян на экзотический алкоголь объяснили

Аналитик Черниговский: Рост спроса на экзотический алкоголь обусловлен санкциями
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: SUNGMOON HAN / Shutterstock / Fotodom

Резкий рост спроса россиян на экзотический алкоголь во многом обусловлен кардинальным изменением географии поставок на фоне западных санкций и ответных мер властей РФ. Такое мнение высказал аналитик алкорынка Максим Черниговский, его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Заметное сокращение поставок традиционных видов алкоголя (пива, вина) из европейских стран освободило нишу для экзотических спиртных напитков вроде южнокорейского соджу, китайского байцзю, японского саке, мексиканского пульке и турецкого рэки. На этом фоне вырос и интерес граждан к подобного рода алкоголю. Несмотря на это, их доля на российском рынке все еще остается невысокой, констатировал Черниговский.

Кардинальные изменения на российском алкорынке произошли за последние три года, отметил аналитик. Введение повышенных импортных пошлин на вино и заметный рост акцизных ставок на пиво привели не только к сокращению поставок этой продукции из недружественных стран, но и к увеличению розничных цен на них. За один только июль 2025-го стоимость импортного хмельного напитка в российских магазинах выросла в среднем на 35 процентов. Все это в конечном счете приводит к постепенному изменению алкогольных предпочтений россиян, отмечают эксперты.

В январе-сентябре 2025 года суммарные объемы продаж южнокорейского алкогольного напитка соджу в России выросли на 105,6 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. Ранее сообщалось о планах выйти на отечественный рынок северокорейского производителя спиртного — компании Naegohyang. В конце прошлого года предприятие из КНДР подало заявку на регистрацию собственного товарного знака, под которым выпускается в том числе алкоголь (кроме пива).

