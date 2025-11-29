Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:48, 29 ноября 2025Мир

Названа причина приостановки США решений по прошениям о предоставлении убежища

CBS: США остановили принятие решений по беженцам после стрельбы в Вашингтоне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Власти Соединенных Штатов Америки временно остановили принятие решений по всем просителям убежища после нападения на двух служащих Нацгвардии у Белого дома. Об этом сообщает CBS News.

«Этот шаг является последней попыткой администрации ужесточить американскую иммиграционную систему» — отмечает телеканал.

Уточняется, что сотрудникам по вопросам предоставления убежища Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) было поручено воздержаться от одобрения, отклонения или закрытия заявлений о предоставлении убежища.

Стрельба возле Белого дома произошла 26 ноября. Двое сотрудников нацгвардии были госпитализированы в критическом состоянии, нападавший был ранен ответным огнем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Меня оскорбили, и я отправляюсь на фронт». Ермак вышел на связь с журналистами после своей отставки

    Россиянам рассказали о погоде в декабре

    В российском городе повреждены дома после атаки украинских БПЛА

    Песков объяснил временной зазор между приездом Орбана в Кремль и стартом переговоров

    Долину захотели внести в словари из-за скандала с квартирой

    В Кремле прокомментировали сообщения о взрыве ракеты под Оренбургом

    Названа причина приостановки США решений по прошениям о предоставлении убежища

    На Западе назвали сумму украденных окружением Зеленского средств

    Медведчук назвал заказчиков расследования в окружении Зеленского

    Волгоградский губернатор раскрыл последствия атаки дронов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости