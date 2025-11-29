Названа причина приостановки США решений по прошениям о предоставлении убежища

CBS: США остановили принятие решений по беженцам после стрельбы в Вашингтоне

Власти Соединенных Штатов Америки временно остановили принятие решений по всем просителям убежища после нападения на двух служащих Нацгвардии у Белого дома. Об этом сообщает CBS News.

«Этот шаг является последней попыткой администрации ужесточить американскую иммиграционную систему» — отмечает телеканал.

Уточняется, что сотрудникам по вопросам предоставления убежища Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) было поручено воздержаться от одобрения, отклонения или закрытия заявлений о предоставлении убежища.

Стрельба возле Белого дома произошла 26 ноября. Двое сотрудников нацгвардии были госпитализированы в критическом состоянии, нападавший был ранен ответным огнем.