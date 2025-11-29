Появились подробности массированной атаки ВСУ на российский город

Мэр Камбулова: В Таганроге произошло восемь возгораний из-за атаки ВСУ

В ночь на субботу, 29 ноября, Таганрог подвергся массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова в Telegram.

По ее словам, в результате удара было локализовано восемь возгораний. В настоящее время на местах работают службы экстренного реагирования. Уточняется, что никто не пострадал.

Камбулова также сообщила, что в городе были обнаружены обломки дронов. «Территория оцеплена. Специалисты принимают все необходимые меры для обезвреживания и обеспечения безопасности жителей», — написала она.

Глава города добавила, что воздушная опасность пока не отменена, призвав жителей сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось о взрывах над Таганрогом. По словам очевидцев, прозвучало 5-8 взрывов, от которых «зазвенели окна и сработали сигнализации у машин».