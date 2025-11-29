Мир
15:32, 29 ноября 2025Мир

Премьер Польши напомнил странам НАТО о создании альянса против России

Премьер Польши Туск напомнил странам НАТО, что альянс создавался против России
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Leon Neal / Getty Images

Премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил странам НАТО, что изначально альянс создавался против России. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Хочу напомнить нашим союзникам, что НАТО было создано для защиты Запада от советской агрессии, то есть от России. И в основе его лежала солидарность, а не эгоистические интересы. Надеюсь, ничего не изменилось», — заявил политик.

Ранее замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик сообщил, что ведомство запросило у Евросоюза 43,7 миллиарда евро для укрепления границы, закупки беспилотников и других военных целей. Он уточнил, что десятки миллиардов евро страна намерена получить по программе милитаризации Европы SAFE.

