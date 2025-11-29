Мир
14:56, 29 ноября 2025Мир

Польша намерена потратить десятки миллиардов евро на программу милитаризации

Польша попросила у Евросоюза 43,7 миллиарда евро на военные цели
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Минобороны Польши запросило у Евросоюза 43,7 миллиарда евро для укрепления границы, закупки беспилотников и других военных целей. Об этом сообщил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик в своем аккаунте в X, пишет ТАСС.

Замглавы военного ведомства уточнил, что десятки миллиардов евро страна намерена получить по программе милитаризации Европы SAFE. «Средства пойдут на оборонные укрепления на восточных границах республики по программе "Восточный щит", закупку беспилотников, укрепление противовоздушной обороны и развитие потенциала для дальних ударов, а также на транспортную инфраструктуру», — пояснил политик.

Общий бюджет программы милитаризации Европы SAFE составляет 150 миллиардов евро. Почти треть из этой суммы намерена потратить Польша на перевооружение и укрепление безопасности. Оставшиеся средства будут распределены между 18 странами.

План милитаризации Европы (SAFE) был предложен главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Для его реализации направят деньги, которые ранее собирались потратить на климатические программы и цифровые технологии.

