Раскрыты тревожные манипуляции мошенников

МВД: Мошенники сообщают детям, что с их родителями произошла беда

Аферисты в попытке выманить коды авторизации и деньги рассказывают несовершеннолетним жертвам о том, что с их родителями случилась беда, маскируясь под видом работников образовательных организаций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России.

«Основные фразы, по которым ребенок может распознать телефонного мошенника: "срочно нужно перевести деньги, никому не говори", "родители попали в беду, помоги прямо сейчас", "назови номер карты мамы или папы", "передай мне код, который придет на телефон», — рассказали в ведомстве.

В беседе с детьми киберпреступники используют те же манипуляции, что и со взрослыми, однако злоумышленники чаще мимикрируют под работников образовательных учреждений. Стражи порядка рекомендуют объяснить детям, что банковские сотрудники и представители госорганов никогда не просят личные данные или коды подтверждения по телефону.

Если начнут поступать подобные звонки, нужно срочно прекратить разговор и сообщить взрослым или в полицию по телефону 102, напомнили в министерстве.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что его дочь стала жертвой мошенников. По его словам, все началось с кода для получения доставки, а в итоге переросло в шантаж и угрозы.

