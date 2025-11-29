Роспотребнадзор оценил опасность пандемии птичьего гриппа

Роспотребнадзор: Вирусы птичьего гриппа не вызовут пандемию опаснее COVID-19

Циркулирующие варианты птичьего гриппа не могут вызвать пандемию опаснее COVID-19. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

«На текущий момент отсутствуют основания для выводов о том, что циркулирующие варианты птичьего гриппа способны вызвать пандемию, представляющую для человечества более высокую опасность, чем COVID-19», — говорится в заявлении.

При этом Роспотребнадзор сообщил, что сохраняет высокий уровень готовности и продолжает ежедневный оперативный мониторинг эпидемиологических рисков.

Ранее Роспотребнадзор опроверг сообщения о распространяющемся по России необычном вирусе с неожиданным симптомом в виде сильной боли в ушах. В санитарной службе пояснили, что в России наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом с преобладающим штаммом A (H3N2), а также подчеркнули, что каких-либо нетипичных новых патогенов не зарегистрировано.