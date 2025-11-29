Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:28, 29 ноября 2025Россия

Роспотребнадзор оценил опасность пандемии птичьего гриппа

Роспотребнадзор: Вирусы птичьего гриппа не вызовут пандемию опаснее COVID-19
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Циркулирующие варианты птичьего гриппа не могут вызвать пандемию опаснее COVID-19. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

«На текущий момент отсутствуют основания для выводов о том, что циркулирующие варианты птичьего гриппа способны вызвать пандемию, представляющую для человечества более высокую опасность, чем COVID-19», — говорится в заявлении.

При этом Роспотребнадзор сообщил, что сохраняет высокий уровень готовности и продолжает ежедневный оперативный мониторинг эпидемиологических рисков.

Ранее Роспотребнадзор опроверг сообщения о распространяющемся по России необычном вирусе с неожиданным симптомом в виде сильной боли в ушах. В санитарной службе пояснили, что в России наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом с преобладающим штаммом A (H3N2), а также подчеркнули, что каких-либо нетипичных новых патогенов не зарегистрировано.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Она ведь ничего не украла». Ларису Долину захотели отменить. Что говорят певица и ее близкие о травле?

    Большунов умышленно травмировал соперника после финиша

    Опубликованы кадры ударов по танкерам в Черном море

    Россиянка описала жизнь в США фразой «не чувствуешь себя маленьким и несчастным»

    Премьер Польши напомнил странам НАТО о создании альянса против России

    Раскрыта реакция европейских чиновников на отставку Ермака

    Роспотребнадзор оценил опасность пандемии птичьего гриппа

    В Раде высказались о будущем Зеленского

    Назначение Умерова главой украинской делегации назвали позором

    Заявление Ермака об уходе на фронт объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости