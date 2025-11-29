Россиянам рассказали о новых законах

Володин: В декабре в России вступил в силу ряд новых законов

В декабре 2025 года в России вступит в силу ряд новых законов. Об этом в своем канале в мессенджере Max граждан предупредил председатель Госдумы (ГД) Вячеслав Володин.

В первый зимний месяц в российском законодательстве произойдет ряд нововведений. Они затронут в том числе сферу миграционной политики, отметил председатель ГД. В рамках мер по ее усовершенствованию, пояснил Володин, биометрические персональные данные у въезжающих в страну лиц начнут собирать во всех пунктах пропуска через российскую границу.

Кроме того, будут изменены условия для получения медицинского полиса мигрантами. С декабря, отметил Володин, приезжие смогут воспользоваться бесплатной медпомощью в России, только легально отработав на территории страны не менее пяти лет. В противном случае, констатировал он, воспользоваться такого рода услугами у них не получится.

В середине ноября, напомнил Володин, в России также ужесточили наказание для нарушителей за совершение преступлений против страны. За склонение детей к террористической или диверсионной деятельности, отметил он, в частности, было введена максимально жесткая мера наказания — пожизненное заключение. Все вышеперечисленные меры, констатировал председатель ГД, должны повысить безопасность РФ.

Ранее стало известно о намерении российских властей опробовать новый способ завоза в страну трудовых мигрантов. С 2027 года, уточнял «Коммерсантъ», МВД и ряд профильных ведомств могут запустить в России эксперимент по целевому набору иностранных рабочих. Согласно основным положениям новой системы, иностранцев будут проверять еще до приезда в России. После этого они смогут приехать к конкретным работодателям, вместо того чтобы получать разрешительные документы и искать работу, уже оказавшись в России.