Спорт
13:47, 29 ноября 2025Спорт

Российская футболистка фразой «будто во времени перенеслась» описала жизнь в КНДР

Футболистка Кожникова заявила, что атмосфера в КНДР напоминает 90-е годы в РФ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Мария Фролова / РИА Новости

Капитан женской сборной России по футболу Анна Кожникова поделилась впечатлениями от пребывания в КНДР, где российская команда проводит товарищеские матчи. Ее цитирует «Спорт-Экспресс».

Спортсменка отметила резкий контраст по сравнению с другими странами: отсутствие интернета, ограничения на прогулки и атмосфера, напоминающая 90-е годы в России. «Как будто немножко назад во времени перенеслась», — заявила она. Магазины в отеле и униформа жителей Северной Кореи вызвали у нее ощущение путешествия во времени.

При этом Кожникова подчеркнула, что изоляция пошла на пользу молодым футболисткам: они отвлеклись от гаджетов, больше общаются между собой и сосредоточились на игре. Спортсменка уверена, что со временем современные технологии все равно проникнут в страну, поскольку люди везде одинаковы.

В первом товарищеском матче подопечные Юрия Красножана уступили хозяевам со счетом 2:5 на стадионе в Пхеньяне. Вторая встреча намечена на 30 ноября.

    Все новости