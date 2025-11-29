Самое дорогое «зимнее» яйцо выставили на торги

«Зимнее яйцо» Фаберже выставили на торги, начальная цена более 2 млрд рублей

На торги аукционного дома Christie’s выставили «Зимнее яйцо» Фаберже, сообщается на официальном сайте аукциона. Начальная цена элегантного шедевра — 20 миллионов фунтов стерлингов (более 2 миллиардов рублей).

Данное яйцо выставляется на торги уже в третий раз, впервые оно было продано в Женеве в 1994 году, более чем за пять миллионов долларов, а затем с мировым рекордом ушло с молотка в 2002 году, его выкупил потомок правящей катарской династии Аль Тани за 9,5 миллионов долларов. Теперь же наследники умершего шейха надеются получить за хрустальный шедевр в разы больше, пишет Forbes.

Дизайн «Зимнего яйца» разработала молодой ювелир, племянница Карла Фаберже Альма Пиль. Оно отличается от других коллекционных яиц монохромной гаммой, где акцент не на яркости материалов и роскоши, а на виртуозности ювелирной работы. Выполнено оно из горного хрусталя, очень хрупкого материала, лунного камня и бриллиантов.

Яйцо было сделано по заказу императора Николая II, в качестве пасхального подарка для матери Марии Федоровны.

