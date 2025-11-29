Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
22:52, 29 ноября 2025Ценности

Самое дорогое «зимнее» яйцо выставили на торги

«Зимнее яйцо» Фаберже выставили на торги, начальная цена более 2 млрд рублей
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

На торги аукционного дома Christie’s выставили «Зимнее яйцо» Фаберже, сообщается на официальном сайте аукциона. Начальная цена элегантного шедевра — 20 миллионов фунтов стерлингов (более 2 миллиардов рублей).

Данное яйцо выставляется на торги уже в третий раз, впервые оно было продано в Женеве в 1994 году, более чем за пять миллионов долларов, а затем с мировым рекордом ушло с молотка в 2002 году, его выкупил потомок правящей катарской династии Аль Тани за 9,5 миллионов долларов. Теперь же наследники умершего шейха надеются получить за хрустальный шедевр в разы больше, пишет Forbes.

Дизайн «Зимнего яйца» разработала молодой ювелир, племянница Карла Фаберже Альма Пиль. Оно отличается от других коллекционных яиц монохромной гаммой, где акцент не на яркости материалов и роскоши, а на виртуозности ювелирной работы. Выполнено оно из горного хрусталя, очень хрупкого материала, лунного камня и бриллиантов.

Яйцо было сделано по заказу императора Николая II, в качестве пасхального подарка для матери Марии Федоровны.

Ранее в Петербурге выставили на торги здание Главпочтамта площадью 13,7 тысячи квадратных метров на Почтамтской улице.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЮАР арестовали летевших в Россию мужчин

    Названо крайне опасное воздействие уходовой косметики на организм

    Чехи отказались спонсировать производство розовых ракет FP-5 из-за скандала на Украине

    Сын Трампа начал продавать водку

    В Минобороны заявили о сорванной атаке украинских БПЛА

    В Германии пожаловались на уязвимость немецкой экономики

    Зеленский анонсировал решения по урегулированию конфликта

    Над Черным морем засекли самолет-разведчик

    Тренер «Балтики» показал неприличный жест во время матча и был удален

    Умерла 104-летняя блокадница-тиктокерша

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости