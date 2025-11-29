Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:40, 29 ноября 2025Бывший СССР

Сразу десять регионов Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и десяти украинских областях зазвучала воздушная тревога
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Тревожные сирены прозвучали в Киеве и десяти украинских регионах — Киевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кривоградской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Николаевской и Винницкой областях. Об этом говорят данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Как следует из сведений портала, воздушная тревога была объявлена в Киевской области в 23.56 по московскому времени. Кроме того, сирены слышны также в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) частях Херсонской и Запорожской областей.

25 ноября украинские энергообъекты Украины подверглись массированной комбинированной атаке. По данным Минобороны России, удар стал ответом на попытки ВСУ нанести ущерб российской гражданской инфраструктуре. В ходе атаки было применено высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования, в частности, гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экипаж загоревшегося у берегов Турции танкера сообщил об атаке дронов

    В Киеве раздались взрывы

    В отставке Ермака увидели «руку Трампа»

    Сразу десять регионов Украины объявили воздушную тревогу

    Аэропорт Вильнюса вновь закрыли из-за «неопознанных объектов»

    Airbus решила массово отозвать самолеты A320

    Журналист заявил о страхе украинских чиновников высказываться о Ермаке

    В Европе заживо сожгли украинца в Mercedes

    Дмитриев назвал худшего западного лидера

    В США рассказали о судьбе планировавшихся переговоров с участием Ермака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости