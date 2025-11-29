Сразу десять регионов Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и десяти украинских областях зазвучала воздушная тревога

Тревожные сирены прозвучали в Киеве и десяти украинских регионах — Киевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кривоградской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Николаевской и Винницкой областях. Об этом говорят данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Как следует из сведений портала, воздушная тревога была объявлена в Киевской области в 23.56 по московскому времени. Кроме того, сирены слышны также в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) частях Херсонской и Запорожской областей.

25 ноября украинские энергообъекты Украины подверглись массированной комбинированной атаке. По данным Минобороны России, удар стал ответом на попытки ВСУ нанести ущерб российской гражданской инфраструктуре. В ходе атаки было применено высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования, в частности, гиперзвуковые ракеты «Кинжал».