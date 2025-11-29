Аналитик Роу-Крайнз: Зеленский подвергнется тем же рискам, что и Ермак

В обозримом будущем президент Украины Владимир Зеленский подвергнется тем же рискам, что и бывший глава его офиса — Андрей Ермак, который был вынужден покинуть пост в связи с масштабным коррупционным скандалом. Такое мнение о судьбе главы республики высказал доцент кафедры политологии Ливерпульского университета Эндрю Роу-Крайнз. Его слова приводит РИА Новости.

Подобного рода скандалы, отметил аналитик, как правило не заканчиваются до тех пор, пока к ответственности не будут привлечены все причастные. Пока что должностей лишились несколько высокопоставленных украинских чиновников, включая представителя ближайшего окружения Зеленского, напомнил Роу-Крайнз.

Учитывая их близость к действующему президенту, добавил он, не исключено, что следующим на выход окажется сам Зеленский. Смена президента, отмечает Роу-Крайнз, станет для Украины болезненным шагом, но в дальнейшем такая перестановка может принести стране пользу. «Уйти с поста из-за коррупции — это болезненный конец политической карьеры, но, возможно, потребуется, чтобы Зеленский поскорее ушел», — резюмировал аналитик.

Ранее мрачный прогноз о судьбе Зеленского дал британский политик Джим Фергюсон. Коррупционный скандал на Украине, отметил он, снизил уровень доверия к украинскому президенту со стороны лидеров западных стран. С учетом возросших репутационных рисков, подчеркнул Фергюсон, ключевые партнеры Киева вряд ли продолжат делать ставку на действующего главу республики.