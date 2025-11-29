Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:15, 29 ноября 2025Бывший СССР

В Великобритании сделали пугающее заявление о Зеленском

Политик Фергюсон: Власти западных стран решили не делать ставку на Зеленского
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Leon Neal / Getty Images

Власти западных стран, в том числе государств Евросоюза (ЕС), решили не делать больше ставку на действующего президента Украины на фоне масштабного коррупционного скандала в республике. Пугающее заявление по поводу дальнейшей судьбы Владимира Зеленского сделал британский политик Джим Фергюсон на странице в соцсети X.

В результате расследования, проведенного сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), напомнил он, своих постов лишились несколько высокопоставленных чиновников, включая представителей ближайшего окружения Зеленского. На этом фоне продолжать делать ставку на действующего президента властям западных стран оказалось невыгодно, констатировал Фергюсон.

Материалы по теме:
«Меня оскорбили, и я отправляюсь на фронт». Ермак вышел на связь с журналистами после своей отставки
«Меня оскорбили, и я отправляюсь на фронт». Ермак вышел на связь с журналистами после своей отставки
Сегодня
Зеленский уволил Ермака. Накануне он делал резкие заявления о мирном плане, но уже утром к нему пришли с обыском
Зеленский уволил Ермака. Накануне он делал резкие заявления о мирном плане, но уже утром к нему пришли с обыском
28 ноября 2025

В настоящее время Зеленский находится в отчаянном положении, добавил британский политик. Его ближайшие соратники либо были вынуждены в экстренном порядке сбегать за границу, либо лишились ключевых должностей, как бывший глава президентского офиса Андрей Ермак. «Зеленский <...> теперь приносится (властями западных стран — прим. «Ленты.ру») в жертву», — резюмировал Фергюсон.

На фоне коррупционного скандала, разгоревшегося на Украине в ноябре 2025 года, Зеленскому пришлось утверждать секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова в качестве главы делегации страны на мирных переговорах с США и Россией. Удерживать на этом посту экс-главу ОП Ермака стало невозможно с репутационной точки зрения. После этой перестановки, отмечал обозреватель Эндрю Дэй в статье для издания The American Conservative (TAC), радикальная позиция украинской стороны по вопросам уступок России может смягчиться, что может привести к скорому заключению мирной сделки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Она ведь ничего не украла». Ларису Долину захотели отменить. Что говорят певица и ее близкие о травле?

    На Крымском мосту ввели новые ограничения

    В США упрекнули Европу в саботаже мирного плана по Украине

    В Росавиации высказались о директиве по замене ПО на самолетах Airbus

    Москвичам назвали срок наступления холодов

    Россиянин забил знакомую молотком после ее просьбы

    Иностранец захотел уйти из «Спартака» из-за жены

    Мужчина 35 лет проходил с зажигалкой в желудке

    Число жертв налета беспилотников ВСУ на российский город увеличилось

    В центре российского города произошла стрельба с пострадавшими

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости