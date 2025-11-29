В Великобритании сделали пугающее заявление о Зеленском

Политик Фергюсон: Власти западных стран решили не делать ставку на Зеленского

Власти западных стран, в том числе государств Евросоюза (ЕС), решили не делать больше ставку на действующего президента Украины на фоне масштабного коррупционного скандала в республике. Пугающее заявление по поводу дальнейшей судьбы Владимира Зеленского сделал британский политик Джим Фергюсон на странице в соцсети X.

В результате расследования, проведенного сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), напомнил он, своих постов лишились несколько высокопоставленных чиновников, включая представителей ближайшего окружения Зеленского. На этом фоне продолжать делать ставку на действующего президента властям западных стран оказалось невыгодно, констатировал Фергюсон.

В настоящее время Зеленский находится в отчаянном положении, добавил британский политик. Его ближайшие соратники либо были вынуждены в экстренном порядке сбегать за границу, либо лишились ключевых должностей, как бывший глава президентского офиса Андрей Ермак. «Зеленский <...> теперь приносится (властями западных стран — прим. «Ленты.ру») в жертву», — резюмировал Фергюсон.

На фоне коррупционного скандала, разгоревшегося на Украине в ноябре 2025 года, Зеленскому пришлось утверждать секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова в качестве главы делегации страны на мирных переговорах с США и Россией. Удерживать на этом посту экс-главу ОП Ермака стало невозможно с репутационной точки зрения. После этой перестановки, отмечал обозреватель Эндрю Дэй в статье для издания The American Conservative (TAC), радикальная позиция украинской стороны по вопросам уступок России может смягчиться, что может привести к скорому заключению мирной сделки.