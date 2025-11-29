Интернет и СМИ
22:51, 29 ноября 2025

В Италии сообщили об убитом горем Зеленском

Corriere della Sera: Зеленский не принимал решений без согласия Ермака
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский «убит горем» из-за отставки главы его офиса Андрея Ермака. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Отмечается, что украинский лидер не принимал решений без Ермака. «Он не женился, не имел детей и посвящал все свое время боссу. (…) Он никому не позволял подлетать слишком близко к своему Солнцу», — говорится в статье.

Авторы добавили, что Ермак обладал безграничной властью и влиянием. Это позволяло ему устранять потенциальных политических соперников, говорится в материале. По данным издания, Ермак фактически создал «параллельное правительство», которое больше напоминало криминальную систему.

В пятницу, 28 ноября, Ермак подал в отставку, украинский лидер Владимир Зеленский подписал приказ о его увольнении. Незадолго до этого следователи НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыски у Ермака. До этого депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что Зеленский ищет замену главе своего офиса.

