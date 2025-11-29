В пригороде Краснодара прозвучали взрывы

Shot: 8-10 взрывов прозвучало в пригороде Краснодара

Около десяти взрывов прозвучало в пригороде Краснодара. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале. По данным издания, система противовоздушной обороны (ПВО) работает по дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Местные жители рассказали, что услышали 8-10 взрывов в западной и южной части города. По словам очевидцев, также можно услышать звук двигателей в небе. По словам местных, беспилотники летели на низкой высоте.

Официальной информации пока нет.

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели над Таганрогом. По словам очевидцев, прозвучало 5-8 взрывов, от которых «зазвенели окна и сработали сигнализации у машин».

