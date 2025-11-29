В России 20 подростков скончались из-за опасного увлечения

В РФ 20 подростков погибли из-за опасного увлечения

В России 20 подростков не пережили опасного увлечения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, случаи сниффинга зафиксированы во Владимирской, Самарской, Свердловской, Иркутской, Липецкой областях, на Алтае, в Краснодарском и Приморском краях, в Ненецком автономном округе.

21 ноября в Усть-Камчатске 15-летний подросток с другом вдыхали пары газа из баллона на лавочке в парке, а когда их заметили, попытались скрыться. Одному из них стало плохо, он упал и потерял сознание. Его не смогли привести в сознание, медики констатировали летальный исход.

Еще один случай произошел 25 ноября в Новочеркасске, где компания 14-летних подростков собралась в заброшенном здании бывшего ПТУ. Во время сниффинга одной из девочек стало плохо, ее не смогли спасти.

С 1 марта 2025 года в России запрещена продажа зажигалок и газосодержащих товаров несовершеннолетним.

