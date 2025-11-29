Россия
В России высказались о престиже украинской власти после отставки Ермака

Сенатор Карасин: Отставка Ермака — серьезный удар по престижу украинской власти
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Отставка бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака — серьезный удар по престижу украинской власти, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Киевская власть переживает сейчас очень болезненный и, наверное, драматичный для собственного будущего период, потому что выяснилось, что власть не только политикой занималась, но и была связана с коррупцией, воровством, прочими преступлениями, которые сейчас поэтапно начинают вскрываться. Возникает вопрос насчет морального права этих людей возглавлять целое государство», — высказался Карасин.

28 ноября Ермак подал в отставку. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Отмечается, что в этот день к Ермаку с обыском пришли следователи Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Позднее французская газета Le Monde сообщила, что окружение президента США Дональда Трампа считает коррупционный скандал в Киеве возможностью давить на Зеленского. Авторы статьи отметили, что в Вашингтоне «никто не будет скучать» по ушедшему в отставку Ермаку.

