Экономика
22:25, 28 ноября 2025Экономика

В России высказались о росте инфляции из-за новой купюры

Остапкович: Введение банкноты номиналом 10 000 рублей не поднимет инфляцию
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Введение в оборот банкноты номиналом 10 000 рублей не повлияет на рост инфляции в России. Об этом в беседе с «МК» заявил научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его мнению, номинал для купюр можно вводить любой, хоть в 25 тысяч. Впрочем, количество денежной массы в экономике не изменится — на этот случай Банк России примет соответствующее решение.

«Сколько регулятор введет в обращение 10-тысячных банкнот, в пропорции столько же изымет пять- и однотысячных купюр», — пояснил Остапкович. Он также отметил, что в первую очередь новые купюры будут удобны высокодоходным гражданам, однако людям с заработком в районе МРОТ, это будет, наоборот, не совсем удобно.

Ранее Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») и депутат Госдумы Роза Чемерис выступили с инициативой ввести в обращение банкноту номиналом 10 000 рублей. Свое обращение парламентарии отправили председателю Центрального Банка России Эльвире Набиуллиной.

Законодатели отмечают, что россияне все чаще используют большие объемы наличных на крупные покупки. Для выбора дизайна купюры предлагается устроить голосование через портал «Госуслуги».

