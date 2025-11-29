Силовые структуры
10:15, 29 ноября 2025Силовые структуры

В российском регионе предотвратили теракт

ФСБ предотвратила теракт в Подмосковье
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Mandel Ngan / AP

В Подмосковье предотвратили теракт. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, спецслужбы Украины планировали взорвать магистральный газопровод в Серпуховском районе. Сотрудники ФСБ выявили и задержали 56-летнего мужчину при попытке установить самодельное взрывное устройство (СВУ).

По данным ведомства, в ноябре этого года он по заданию украинского куратора приобрел машину, электробур и забрал из тайника СВУ. Он должен был пробурить грунт над магистральным газопроводом, затем заложить и активировать взрывчатку, а после через третьи страны скрыться на территории Украины.

Ранее сообщалось, что подростковое недовольство Путиным обернулось для россиянина строгим приговором.

