В российском регионе предотвратили теракт

ФСБ предотвратила теракт в Подмосковье

В Подмосковье предотвратили теракт. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, спецслужбы Украины планировали взорвать магистральный газопровод в Серпуховском районе. Сотрудники ФСБ выявили и задержали 56-летнего мужчину при попытке установить самодельное взрывное устройство (СВУ).

По данным ведомства, в ноябре этого года он по заданию украинского куратора приобрел машину, электробур и забрал из тайника СВУ. Он должен был пробурить грунт над магистральным газопроводом, затем заложить и активировать взрывчатку, а после через третьи страны скрыться на территории Украины.

