07:25, 28 ноября 2025Силовые структуры

Подростковое недовольство Путиным обернулось для россиянина строгим приговором

Военный суд приговорил к 8,5 года жителя Омской области за комментарий
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pixabay

2-й Восточный окружной военный суд приговорил к восьми с половиной годам колонии общего режима жителя Омской области, который в подростковом возрасте высказывал недовольство проводимой президентом России Владимиром Путиным политикой. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Молодого человека признали виновным по статьям 275 («Государственная измена») и 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. В пресс-службе отметили, что суд учел особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.

Будучи несовершеннолетним, в августе 2022 года осужденный находился в другой стране, откуда написал комментарий, в котором осуждал президента России и проведение спецоперации. По версии следствия, в комментарии содержались призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдывающий таковую.

Правоохранители также выяснили, что в период с декабря 2022 года по декабрь 2023 года молодой россиянин неоднократно переводил деньги организациям, которые собирали их для помощи Вооруженным силам Украины в целях ведения боевых действий против Вооруженных сил России.

Ранее Ставропольский краевой суд приговорил к 13 с половиной годам колонии общего режима местного жителя за переписку с иностранцем.

    Все новости