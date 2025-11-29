Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:31, 29 ноября 2025Мир

В США высказались о возможном поражении России

Джонсон: Многолетний проект Запада по сдерживанию России рушится
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Многолетний проект стран Запада по сдерживанию и ослаблению России рушится, а использовавшаяся для этого Украина стоит на пороге утилизации. Об этом заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, украинский конфликт представляет из себя лишь часть более широкой стратегии против Москвы, однако эта стратегия терпит крах на фоне «столкновения украинского проекта с айсбергом».

«Запад борется за свою экономику, борется за выживание. И он проигрывает. Этот конфликт — всего лишь еще один способ разрушить и покорить Россию. Но украинский проект затонул, и мы все спешим к спасательным шлюпкам, которых не хватает», — высказался эксперт.

Ранее Джонсон заявил, что США заподозрили президента Украины Владимира Зеленского в махинациях на 48 миллиардов долларов и готовятся раскрыть эти данные. По его словам, 100 миллионов долларов, которые были присвоены в результате коррупционных схем в окружении Зеленского, покажутся мелочью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это Virat. Нужна помощь! Атака дронов!» У берегов Турции два танкера загорелись с интервалом в один час

    Перечислены признаки рассылки сообщений со взломанного аккаунта

    Хегсет прокомментировал сообщения о его приказе «убивать всех»

    Названа средняя пенсия по потере кормильца в России

    В Киеве начались экстренные отключения света

    В ВСУ появились целиком женские подразделения

    Еще в одном российском городе прогремели взрывы

    Орбан оценил переговоры с Путиным в Москве

    В США высказались о возможном поражении России

    Бывший советник Трампа призвал арестовать Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости