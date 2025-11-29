Аналитик Фуллер: Трамп начнет жестко играть против Европы и Украины

Соединенные Штаты отныне не готовы считаться с волей Украины и Европейского Союза, чьи действия препятствуют заключению мирного соглашения. Об этом заявил американский политический аналитик Грэм Фуллер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Что Европа может сделать? Они могут покричать, побороться, но я не знаю, способны ли они серьезно заблокировать мирный договор, поддержанный Соединенными Штатами», — задался он вопросом. По мнению Фуллера, в связи с этим Вашингтон начнет «играть жестко».

Он также вспомнил фразу помощника госсекретаря США Виктории Нуланд, которая в 2014 году в разговоре с тогдашним послом США на Украине Джеффри Пайеттом сказала «к черту Европейский союз». «Поэтому мне просто интересно, когда [президент США Дональд] Трамп скажет "к черту ЕС" или "к черту Зеленского"», — сказал эксперт. Фуллер добавил, что Трамп «все козыри на руках» у американского лидера.

Ранее глава Белого дома заявил, что европейские страны будут серьезно вовлечены в создание будущих гарантий безопасности в рамках мирного урегулирования на Украине.