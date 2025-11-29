Силовые структуры
16:32, 29 ноября 2025Силовые структуры

В центре российского города произошла стрельба с пострадавшими

В центре Москвы произошла стрельба с пострадавшими
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В центре Москвы произошла стрельба с пострадавшими. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, во время конфликта один из участников открыл стрельбу. В результате пострадали два человека. Они госпитализированы в медицинское учреждение.

По информации ведомства, конфликт произошел между тремя гражданами, один из которых достал светошумовое оружие и произвел несколько выстрелов, после чего скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и ведут розыск стрелка.

Ранее сообщалось, что напавший на полицейского из-за замечания мигрант выслушал приговор.

