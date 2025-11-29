Бывший СССР
Военкоры показали кадры боевых действий у Купянска

ВС России уничтожают пехоту и технику ВСУ у Купянска
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Вооруженные силы (ВС) России уничтожают пехоту и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Купянска Харьковской области. Кадры боевых действий опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«В Харьковской области российские бойцы выслеживают и атакуют боевиков, танки и БТРы противника, пытающиеся прорваться к городу», — говорится в сообщении.

Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе главе государства Владимиру Путину заявил о том, что Купянск в Харьковской области в ходе специальной военной операции (СВО) был взят под полный контроль ВС РФ.

    Все новости