Волгоградский губернатор раскрыл последствия атаки дронов ВСУ

Бочаров: В результате атаки дронов на Волгоград пострадали два человека

В результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волгоград пострадали два человека. Последствия ударов раскрыл губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в своем Telegram-канале.

«В Волгограде на улице Маршала Еременко, 47Б поврежден склад стройматериалов, один пострадавший, госпитализация не потребовалась. По предварительным данным, один пострадавший в жилом доме по улице Невской, помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась», — написал он.

По его словам, в нескольких жилых домах в результате атаки выбило стекла. Глава региона также поручил привести в готовность пункты временного размещения.

В ночь на 29 ноября Волгоград подвергся атаке украинских беспилотников. В центре и на севере города было слышно не менее восьми взрывов.