Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:25, 29 ноября 2025Россия

Волгоградский губернатор раскрыл последствия атаки дронов ВСУ

Бочаров: В результате атаки дронов на Волгоград пострадали два человека
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

В результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волгоград пострадали два человека. Последствия ударов раскрыл губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в своем Telegram-канале.

«В Волгограде на улице Маршала Еременко, 47Б поврежден склад стройматериалов, один пострадавший, госпитализация не потребовалась. По предварительным данным, один пострадавший в жилом доме по улице Невской, помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась», — написал он.

По его словам, в нескольких жилых домах в результате атаки выбило стекла. Глава региона также поручил привести в готовность пункты временного размещения.

В ночь на 29 ноября Волгоград подвергся атаке украинских беспилотников. В центре и на севере города было слышно не менее восьми взрывов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Меня оскорбили, и я отправляюсь на фронт». Ермак вышел на связь с журналистами после своей отставки

    Россиянам рассказали о погоде в декабре

    В российском городе повреждены дома после атаки украинских БПЛА

    Песков объяснил временной зазор между приездом Орбана в Кремль и стартом переговоров

    Долину захотели внести в словари из-за скандала с квартирой

    В Кремле прокомментировали сообщения о взрыве ракеты под Оренбургом

    Названа причина приостановки США решений по прошениям о предоставлении убежища

    На Западе назвали сумму украденных окружением Зеленского средств

    Медведчук назвал заказчиков расследования в окружении Зеленского

    Волгоградский губернатор раскрыл последствия атаки дронов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости