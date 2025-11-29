ВСУ ударили по Волгограду

Shot: В Волгограде отражают атаку дронов ВСУ, над городом звучат взрывы

Волгоград атаковали украинские беспилотники, над городом звучат взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, в центре и на севере было слышно не менее восьми взрывов, они также прозвучали в Волжском. Отмечается, что атака длится уже более часа, уничтожено несколько дронов.

Официальная информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.

Ранее стало известно, что в результате атаки дронов на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) начался пожар. Сотрудников эвакуировали в убежище, предварительно, пострадавших нет.

Тем временем в Минобороны России сообщили о перехвате более ста украинских дронов над регионами страны. По данным ведомства, больше всего — 26 беспилотников — были сбиты над территорией Белгородской области.