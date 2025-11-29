Россия
07:18, 29 ноября 2025Россия

Российский нефтезавод загорелся после атаки дронов

На территории Афипского НПЗ вспыхнул пожар из-за атаки дронов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Краснодаре

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

На территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае начался пожар из-за атаки беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров. «Повреждена часть технического оборудования на территории завода, резервуары не пострадали», — рассказали в оперштабе.

На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы, сотрудники завода были эвакуированы в убежище. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее в пригороде Краснодара прогремели взрывы. Сообщалось, что город подвергся атаке беспилотников, они летели на низкой высоте.

В краснодарском аэропорту были введены временные ограничения на полеты.

