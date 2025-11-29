Врач раскрыла провоцирующие запоры повседневные привычки

Врач Меньщикова: Недостаток клетчатки может провоцировать запор

Гастроэнтеролог клиники Atribeaute Анна Меньщикова раскрыла повседневные привычки, которые провоцируют запоры. Их врач перечислила россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

В первую очередь Меньщикова отметила, что проблемы с дефекацией могут появляться из-за питания. Она объяснила, что запор может возникнуть, если человек ест слишком мало клетчатки. Гастроэнтеролог уточнила, что клетчатка в большом количестве содержится в овощах, фруктах и злаках.

Другой причиной запоров может быть недостаток физической активности, так как именно она стимулирует работу кишечника. Врач добавила, что иногда проблемы с опорожнением кишечника возникают из-за привычки терпеть позывы в туалет, так как она приводит к снижению чувствительности ЖКТ и к тому, что кал становится более плотным.

Менее очевидной причиной запоров Меньщикова назвала несоблюдение питьевого режима. Она объяснила, что обезвоживание делает кал сухим и твердым, поэтому важно следить за уровнем потребляемой воды в течение дня. Наконец, по словам врача, запор может быть побочным эффектом приема некоторых препаратов, например, обезболивающих опиоидов, антацидов, антидепрессантов или препаратов железа.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что популярные у любителей здорового образа жизни семена чиа могут вызвать запор. По ее словам, сырые семена могут спровоцировать трудности с опорожнением и кишечную непроходимость.