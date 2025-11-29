Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:21, 29 ноября 2025Бывший СССР

Ермак рассказал о переговорах по мирному плану США

Ермак заявил, что под его руководством удалось добиться сокращения плана США
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Ушедший в отставку глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, что под его руководством на переговорах в Женеве удалось добиться сокращения мирного плана США с 28 пунктов до 19. Об этом он заявил журналисту Financial Times Кристоферу Миллеру.

«Делегация под моим руководством в Женеве совместно с нашими американскими партнерами сумела добиться того, что документа из 28 пунктов больше не существует», — подчеркнул бывший руководитель офиса президента Украины.

По его словам, осталось несколько сложных моментов, по которым необходимо договориться, и он считает, что это возможно. При этом спикер подчеркнул, что украинский лидер в любом случае не подпишет и не одобрит ничего, что будет противоречить интересам Украины.

Ермак также впервые после отставки высказался о Зеленском. Он заявил, что политик был его другом до этой работы и останется им после.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нефтяной танкер повторно атакован у побережья Турции. Ответственность за удары взяла СБУ. Что об этом известно?

    В Великобритании рассказали об очень тесных отношениях Ермака и Зеленского

    Следственный комитет решил наказать застройщика «А101»

    В ДНР сообщили о расширении буферной зоны

    Пользователи пожаловались на сбои в работе «Алисы»

    Молодая москвичка делала ремонт при свечах и сожгла ванную

    В России назвали цель атак ВСУ на танкеры у побережья Турции и казахскую нефтебазу

    На Западе сделали неожиданный вывод о словах Путина

    Раскрыты странные детали последних дней жизни Градского

    Смену министра обороны Украины допустили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости