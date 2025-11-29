Интернет и СМИ
29 ноября 2025

Журналист заявил о страхе украинских чиновников высказываться о Ермаке

Журналист FT Миллер заявил о страхе украинских чиновников высказываться о Ермаке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Многие украинские чиновники отказываются публично высказываться об уволенном с должности главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом на своей странице в соцсети X написал журналист издания Financial Times (FT) Кристофер Миллер.

«Даже после его ухода значительное влияние Ермака ощущалось. Многие нынешние и бывшие украинские чиновники и депутаты отказались говорить о нем официально, опасаясь, что он сохранит близость к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому», — сообщил он.

Один из собеседников Миллера сказал ему, что «не хочет плясать на могиле Ермака, пока не удостоверится, что это действительно могила».

28 ноября следователи Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыски у Ермака. Через несколько часов после этого он подал в отставку. Указ об увольнении подписал президент страны Владимир Зеленский.

