Ведущая Первого канала раскрыла секрет долгой жизни

Телеведущая Екатерина Андреева заявила, что работа поможет продлить жизнь

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева раскрыла секрет долголетия. В эфире подкаста «Разберемся», запись которого доступна на YouTube, она заявила, что работа поможет продлить жизнь.

Андреева отметила, что поддерживает повышение пенсионного возраста. «Чем позже вы выйдете на пенсию, тем дольше вы будете жить. Потому что работа — это очень важная составляющая нужности человека в обществе», — объяснила она.

По словам ведущей, когда ее бабушка после уговоров родственников бросила работу, то через некоторое время ушла из жизни. «Просто надо сохранять здоровье и качество жизни. А все хотят лениво выйти на пенсию. Ну выходите», — порассуждала Андреева.

