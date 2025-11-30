Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:25, 30 ноября 2025Интернет и СМИ

Ведущая Первого канала раскрыла секрет долгой жизни

Телеведущая Екатерина Андреева заявила, что работа поможет продлить жизнь
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева раскрыла секрет долголетия. В эфире подкаста «Разберемся», запись которого доступна на YouTube, она заявила, что работа поможет продлить жизнь.

Андреева отметила, что поддерживает повышение пенсионного возраста. «Чем позже вы выйдете на пенсию, тем дольше вы будете жить. Потому что работа — это очень важная составляющая нужности человека в обществе», — объяснила она.

По словам ведущей, когда ее бабушка после уговоров родственников бросила работу, то через некоторое время ушла из жизни. «Просто надо сохранять здоровье и качество жизни. А все хотят лениво выйти на пенсию. Ну выходите», — порассуждала Андреева.

Ранее сообщалось, что Андреева опубликовала видео, где она запечатлена в купальнике с глубоким декольте. Подписчики пришли в восторг от внешнего вида ведущей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Есть шанс появления черного или белого лебедя». В России спрогнозировали сроки завершения СВО

    Вучич ответил на обвинения в ухудшении отношений с Россией

    В Москве 1 декабря откроются филиалы усадьбы Деда Мороза

    Госдеп подтвердил встречу Рубио, Уиткоффа и Кушнера с украинской делегацией

    Названы хуже всего влияющие на сон продукты для ужина

    Ведущая Первого канала раскрыла секрет долгой жизни

    Литва обратилась за помощью к ЕС для урегулирования ситуации на границе с Белоруссией

    В российском городе начали восстанавливать пострадавшие от атак ВСУ дома

    Раскрыто стремление США как можно скорее закрыть территориальные вопросы с Украиной

    В Кремле ситуацию на Украине описали словами «что-то происходит»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости