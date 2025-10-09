Ценности
59-летняя Екатерина Андреева показала на камеру откровенное декольте

59-летняя телеведущая Екатерина Андреева показала видео в откровенном купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Российская телеведущая Екатерина Андреева показала откровенное видео из бани. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

59-летняя знаменитость запечатлела себя на камеру в ярко-оранжевом купальнике, который был оформлен подчеркивающим грудь глубоким декольте. Кроме того, она надела банную шапку и обернула вокруг талии полотенце.
«Обожаю баню и водные процедуры. Все это создает баланс и равновесие», — подписала телезвезда ролик.

Кадр: @ekaterinaandreeva_official

Поклонники, в свою очередь, решили прокомментировать внешний вид Андреевой. «Прекрасная», «Какая красота! Женщина без возраста», «Обаятельная. Не перестаешь удивлять», «Идеальная», «Богиня», — высказались они.

Ранее Андреева снялась в бассейне под открытым небом во время отдыха в Сочи. Тогда телеведущая продемонстрировала фигуру в черном купальнике.

.
